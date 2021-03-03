AFAD, Afyonkarahisar'da Deprem Haftası dolayısıyla medya çalışanlarını bilgilendirdi

Afyonkarahisar'da Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentte görev yapan medya çalışanlarına "afet farkındalık eğitimi" verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, kurum binasındaki toplantı salonundaki programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının "eğitim yılı" ilan edildiğini söyledi.

Bu yılki eğitimler kapsamında Türkiye genelinde 51 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Buldan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte gelinen noktada 17 ilçemizde bütün kamu personelleri ile muhtarları, afet müdahale planı kapsamında eğitimlerle bilgilendirdik. Şimdide bütün halkımızı bilgilendirmek için çalışmalara başladık. Hem pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze hem de online olarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şuanda sahada 50 kişilik bir eğitim ekibimiz var. Bu eğitimlerle afet anında ve sonrasında doğru davranışlar sergilenmesini sağlamaya çalışacağız. Bilinç oluşturulmasına gayret edeceğiz."

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar AFAD Afet Eğitim Uzmanı Vahit Yıldız, programa katılan medya çalışanların eğitim verdi.

Eğitimin ardından katılımcılara afet çantası hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer