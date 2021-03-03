AFAD, Afyonkarahisar'da Deprem Haftası dolayısıyla medya çalışanlarını bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFAD, Afyonkarahisar'da Deprem Haftası dolayısıyla medya çalışanlarını bilgilendirdi

03.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:51
AFAD, Afyonkarahisar'da Deprem Haftası dolayısıyla medya çalışanlarını bilgilendirdi

Afyonkarahisar'da Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentte görev yapan medya çalışanlarına "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Afyonkarahisar'da Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentte görev yapan medya çalışanlarına "afet farkındalık eğitimi" verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, kurum binasındaki toplantı salonundaki programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının "eğitim yılı" ilan edildiğini söyledi.

Bu yılki eğitimler kapsamında Türkiye genelinde 51 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Buldan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte gelinen noktada 17 ilçemizde bütün kamu personelleri ile muhtarları, afet müdahale planı kapsamında eğitimlerle bilgilendirdik. Şimdide bütün halkımızı bilgilendirmek için çalışmalara başladık. Hem pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze hem de online olarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şuanda sahada 50 kişilik bir eğitim ekibimiz var. Bu eğitimlerle afet anında ve sonrasında doğru davranışlar sergilenmesini sağlamaya çalışacağız. Bilinç oluşturulmasına gayret edeceğiz."

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar AFAD Afet Eğitim Uzmanı Vahit Yıldız, programa katılan medya çalışanların eğitim verdi.

Eğitimin ardından katılımcılara afet çantası hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD, Afyonkarahisar'da Deprem Haftası dolayısıyla medya çalışanlarını bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:54:08. #1.16#
title