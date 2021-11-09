BODRUM, MUĞLA (İHA) - AFAD "Afet ve acil durum toplanma alanı" kaçak hafriyatla doldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde afet durumlarında, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından "Afet ve acil durum toplanma merkezi" olarak belirlenen alan kaçak hafriyatla doldu. Tonlarca hafriyat tüm alana döküldüğü hatta toplanma alanının girişini bile kapattığı görüldü.

Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde bulunan AFAD toplanma merkezi tabelası olmasına rağmen tonlarca hafriyat afet durumunda çadırların kurulacağı, insanların toplanma alanı olarak kullanılacağı güvenilir bölgeye döküldü. Tonlarca hafriyatın döküldüğü AFAD toplanma merkezinin içerisine dökülen hafriyatlar bu kadarına da pes dedirtti.

İnşaat yasağı kalktı kaçak hafriyat dökümleri başladı

Eylül ayında kalkan inşaat yasaklarının ardından Bodrum'un dört bir yanında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Yarım kalan inşaatlar, yeni projeler yasakların kalkmasıyla çalışmalarına tekrar başladı. İnşaatlardan çıkan toprak, molozlar, inşaat atıklarının birçoğu kaçak olarak ısız bölgelere döküldüğü öğrenildi.

Kapısı molozlarla kapatıldı

Bodrum'da çok fazla hafriyat döküm merkezinin olmaması kaçak hafriyat dökümüne davetiye çıkardı. Özellikle ısız bölgelere, orman içlerine giren kamyonlar hafriyatları doğaya bırakıyor. Çevre kirliliğinin yanı sıra AFAD toplanma merkezine hafriyatların dökülmesi "yok artık" dedirtti. Etrafı duvarlarla çevrili olan afat toplanma merkezinin içerisine giren kamyonlar tonlarca hafriyatı, güvenilir alan ilan edilen bölgeye döktüğü görüldü. Tüm alan moloz yığınlarıyla dolması nedeniyle hafriyat toplanma merkezinin girişini bile kapattı.