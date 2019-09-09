AFAD: "Afet ve acil durum çantanız hazır olsun"

09.09.2019 14:40

Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi maksadıyla "#Afetlere Hazır Ol" sloganıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) başlatılan proje 3. ayına girdi. Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği afetlere hazırlık yılının eylül ayı teması ise "afet ve acil durum çantası" olarak belirlendi. Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

"AFET VE ACİL DURUM ÇANTANIZI ÖNCEDEN HAZIRLAYIN"

AFAD İl Müdürlüğünün açıklamasında, afet ve acil durumlarda altın saatler olarak ifade edilen olaydan sonraki ilk 72 saatin afetzedelerin hayatlarını sürdürebilmesi için kritik ehemmiyete sahip olduğu vurgulanarak, afet ve acil durum çantasının hazır olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, afet ve acil durum çantasında acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemelerin bulunması gerektiği, acil durumlarda bu malzemelerin tedarik edilebilmesi için zaman olmayacağından çantanın önceden hazır bulundurmasının faydalı olacağı, meydana gelen bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olamayacağından yardım alınmasının saatler belki de günler sürebileceği, bu sebeple çantada en az 72 saat hayatta kalmayı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin bulunması gerektiği ifade edilirken çantaya yerleştirilen ve bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, afet ve acil durum çantasında olması gereken malzemeler ise şu şekilde sıralandı: Bir kişiye üç gün yetecek kadar su, bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra pil, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsime uygun temiz giysi, not defteri ve kalem, konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı, çöp poşeti, önemli evraklar, kişisel hijyen malzemeleri, düzenli kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlara dair sağlık raporu.

(İHA)

Kaynak: İHA