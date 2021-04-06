AFAD, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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AFAD, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
AFAD, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yüz bir yıldır her gün, ülkemize ve tüm dünyaya haber ulaştıran, global haber ajansımız Anadolu Ajansının ve değerli çalışanlarının 101. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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