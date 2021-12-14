AFAD'a destek için oluşturulan "Yerel Destek Hizmet Ekipleri" Konya'da faaliyetine başladı

KONYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) bünyesinde afet ve felaketlerde destek vermesi amacıyla illerde belediye ekipleri içinden oluşturulmaya başlanan "Yerel Destek Hizmet Ekipleri" Konya'da da faaliyete geçirildi.

Düzce'nin ardından ikinci olarak Konya'da kurulan "Yerel Destek Hizmet Ekipleri" tanıtım toplantısına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çıtak da online olarak katıldı.

Son bir yıl içinde devletin ülke içinde aynı anda birden fazla noktada sel ve yangın felaketleriyle mücadele etmek zorunda kaldığını anımsatan Çıtak, AFAD çatısı altında "Türkiye Yerel Destek Hizmet Ekipleri"nin oluşturulmasının bu adımlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin afetlere müdahale bakımından ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Çıtak, şöyle konuştu:

"Tek başına AFAD riskleri bertaraf etme bakımından yeterli değil. Dolayısıyla bizim önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen riskleri de göz önüne alarak, deprem riskleri ve iklim değişikliklerinin sonuçları da buna dahil, bizim bazı yeni adımlar atmamız gerektiği muhakkak. Bunlardan bir tanesi kamu kurumlarının kapasitelerinin artırılması. Bunda gerek AFAD gerekse diğer paydaş kamu kurumlarımızın kapasitelerinin artırılması önemlidir. Bu çerçevede hem emniyetimizden hem jandarmamızdan hem de diğer kamu kuruluşlarından büyük destek alıyoruz."

Sayısı 400 bine ulaşan gönüllüler ordusu ve sivil toplum kuruluşlarının da akredite edilerek kapasitelerinden istifa edildiğini belirten Çıtak yeni oluşturulan "Konya Yerel Destek Hizmet Ekibi"ne hiç ihtiyaç duyulmaması temennisinde bulundu.

Törene katılan AFAD Başkanı Yunus Sezer de "Zor sınavın altından ancak birlikte mücadele ederek kalkabiliriz." dedi.

Törene, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile yerel hizmet ekibinde görev alacak 200 kişilik belediye personeli de katıldı.

Programın sonunda yeni oluşturulan ekip üyelerine protokol üyeleri tarafından sertifikaları dağıtıldı.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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