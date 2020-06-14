AFAD: "77 artçı deprem meydana geldi"
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AFAD: "77 artçı deprem meydana geldi"

AFAD: "77 artçı deprem meydana geldi" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 77 artçının yaşandığını bildirdi.

14.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:40

AFAD: "77 artçı deprem meydana geldi"

BİNGÖL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 77 artçının yaşandığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada,"4.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem

meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere 77 artçı deprem meydana gelmiştir.Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız, etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir.Tedavisi tamamlanan 3 vatandaşımız taburcu edilirken 18 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir.Alınan son bilgilere göre hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaşmakta olup, enkaz altında olan vatandaşımız bulunmamaktadır.Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir.Bingöl İl merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma olayı meydana gelmemiştir.Yedisu ilçesinde Elmalı, Kaynarpınar ve Dinarbey köylerinde 8 vatandaşımız göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 1 güvenlik korucusu yaralanmış, 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir.Çat İlçe Jandarma'dan alınan bilgiye göre Erzurum Çat'ta deprem nedeniyle Söbeçayır Mahallesi Dorabi mezrasında 4 kişinin hafif yaralı olduğu ve hastaneye sevk edildiği, ayrıca 9 ahır ve 12 evde hasar meydana geldiği öğrenilmiştir. Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alınmıştır.Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma

ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye toplam 86 araç ile 789 personel sevk edilmiştir.Olay bölgesine 1 adet mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir.Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı,acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir.Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir"denildi.

AFAD: '77 artçı deprem meydana geldi'

Kaynak: İHA

Manşet

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