AFAD: 69 vatandaşımız hayatını kaybetti, 949 vatandaşımız yaralandı (9)

CAN KAYBI 69'A ULAŞTIAFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

CAN KAYBI 69'A ULAŞTI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Açıklamada, saat 22.30 itibariyle 69 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği ve 220 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi. Ayrıca, İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmasının sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı