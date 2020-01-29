AFAD: 62 kişinin tedavisine devam ediliyor

29.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:43

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Elazığ'daki depremin ardından hastanelere başvuran 1607 kişiden 1546'sının taburcu edildiği ve 8'i yoğun bakım altında olan 62 kişinin de tedavilerine devam edildiğinini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından hayatı normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Enkazlardan 45 kişinin sağ, 41 kişinin ise hayatını kaybetmiş olarak çıkarılması ile arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, "Depremin ardından hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1546'sı taburcu edilmiş, 8'i yoğun bakım altında olan 62 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1416 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. ACİL YIKILACAK 138 BİNA TESPİT EDİLDİ1030 teknik personel ve 5 aracın görev aldığı hasar tespit çalışmalarında, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 22 bin 991 binadan 496'sının yıkıldığı, 5 bin 401'inin ağır, 616'sının orta ve 7960'ının az hasarlı olarak tespit edildiği açıklandı. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 8 bin 380 binanın ise hasarsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 251 personel ile oluşturulan 41 psikosoyal destek ekibinin göreve devam ettiği aktarılarak, "Bugüne kadar toplamda 1209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286'ya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. AFAD, afet bölgesine ulaştırılan yardım malzemesi miktarını şu şekilde açıkladı:

"320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 37 bin 598 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3244 uyku seti, 8776 ısıtıcı, 1488 hijyen paketi, 6436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Sevkine devam edilen yardımlar ile ilk 18 saatte gönderilen 5 bin civarı yatağın sayısı yaklaşık 8'e, 15 bine yakın battaniye ve 1500 civarı ısıtıcının adedi ise neredeyse 6'ya katlanmış durumdadır."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA