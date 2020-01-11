AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri...
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AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri...

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğini açıkladı.

11.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:49
AFAD:

, 'nde Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki ile bu sabah yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğini açıkladı.


AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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