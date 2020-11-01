AFAD: 39 vatandaşımız hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız yaralandı (8)
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AFAD: 39 vatandaşımız hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız yaralandı (8)

01.11.2020 01:48 | Son Güncelleme: 01.11.2020 02:03
AFAD: 39 vatandaşımız hayatını kaybetti, 896 vatandaşımız yaralandı (8)

YARALI SAYISI 896'YA ULAŞTIAFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olmak üzere, toplam 712 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

YARALI SAYISI 896'YA ULAŞTI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olmak üzere, toplam 712 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, saat 01.30 itibariyle ulaşılan son bilgiler, "1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir" şeklinde aktarıldı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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