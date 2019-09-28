AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı

28.09.2019 14:58

Silivri açıklarında yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler sürüyor.

AFAD yaptığı açıklamada üç günde 314 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

ÜÇ GÜNDE 314 ARTÇI DEPREM

AFAD, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DEPREM: İstanbul, Silivri'de saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana gelmiştir. 26 Eylül'de Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 314'e ulaşmıştır." duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmıştı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bir günlüğüne tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedilmişti.

İstanbul'da geçtiğimiz salı günü de 4,6 şiddetinde deprem yaşanmıştı.