AFAD: 23 yardım TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı, 1 TIR yolda

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulas'tığı, 1 TIR'ın ise yolda olduğunu açıkladı.

Afad'dan yapılan açıklamada, Türk halkının gönderdiği yardımların, Ukrayna halkı ile bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay, Sag'lık Bakanlıg'ı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kurulus'larının desteğiyle hazırlanan ve 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulas'tığı,1 TIR'ın ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım TIR'ında toplamda; 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık, çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor. Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların koordinasyonunu sag'lamak üzere 11 kis'iden olus'an AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'da yas'anan gelis'meler kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik sag'lık hizmetleri yürütmek üzere ayrıca Sag'lık Bakanlıg'ı'ndan 3 araç ve 10 personel, 4 Mart 2022 tarihinde Ukrayna- Romanya Siret noktasına (sınır kapısı) ulaştı ve çalıs'malarına bas'ladı. AFAD? AB Sivil Koruma Mekanizması es'güdümünde, AFAD Bas'kanlıg'ı tarafından sag'lanan insani yardım malzemelerini tas'ıyan 6 TIR'ın daha, yarın ülkemizden Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etmesi planlanıyor." (DHA)