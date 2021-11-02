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AFAD, 2021 yılında 20 bin 501 deprem çözümledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD, 2021 yılında 20 bin 501 deprem çözümledi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 2021 yılın ilk 10 ayında 20 bin 501 deprem çözümledi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 2021 yılın ilk 10 ayında 20 bin 501 deprem çözümledi.

AFAD, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem ağına sahip kurum olarak Türkiye ve bölgede yaşanan depremleri 7/24 gözlemliyor. Türkiye'deki her 5 gözlem istasyonundan 4'ünü çalıştıran AFAD, 2021'in ilk 10 ayında 20 bin 501 deprem çözümledi. AFAD'ın çözümlediği en dikkat çeken depremler, (Mw) 5.1 büyüklüklerindeki İzmir Karaburun, Muğla Datça, Bingöl Kiğı ile (Mw) 5.0 büyüklüğündeki KKTC Gazimağusa depremleri oldu. 52 yıllık tecrübesiyle depremleri araştıran ve gözlemleyen AFAD bünyesindeki Deprem Dairesi Başkanlığı, bin 111 deprem gözlem istasyonuyla geçtiğimiz yıl 33 bin 824 depremi çözümledi.

1969'da Deprem Araştırma Enstitüsü adıyla kurulan Deprem Dairesi Başkanlığını bünyesinde bulunduran AFAD, deprem araştırma ve gözlem çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremin hem büyüklüğünü hem şiddetini hız ölçer ve ivme ölçer istasyonlarla takip ediyor. Araştırmacılar ve vatandaşlar, deprem verilerine anlık olarak afad.gov.tr ve deprem.afad.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. E-posta ile 'Deprem Bilgilendirme Servisi'ne üye olabiliyor ya da mobil uygulama üzerinden depremleri öğrenebiliyor.

(Musa Erdoğan/İHA)

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