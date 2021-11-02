AFAD 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Yapılıyor

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - İçişleri Bakanı Sn. Süleyman SOYLU'nun katıldığı Afad 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da gerçekleştiriliyor. Kasım'ın 1'i ile 5'i arasında düzenlenen programda, 81 AFAD İl Müdürü'nün iştirakiyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılıyor. Programın ilk gününde, İçişleri Bakanı SOYLU, İçişleri Bakan Yrd. İsmail ÇATAKLI ile AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER katılımcılara hitap etti.

AFAD, pandemi öncesi dönemde il müdürleri ile yapılan buluşmaları düzenli hale geitrmişti. Pandemide yüz yüze kısmı kesintiye uğrayan buluşmalar, salgına karşı önlemlerle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda, AFAD 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Kızılcahamam'da yapılıyor. Toplantı, valileri, kaymakamları, AFAD Daire Başkanlarını, 81 AFAD İl Müdürü'nü ve farklı bakanlıklardan yetkilileri deneyim ve bilgi paylaşımı için bir araya getiriyor.

Geçen Dönemin Muhasebesinin Geleceğin Tasarımının Yapıldığı Toplantı

Düzenlenen toplantıda, afet ve kamu yöneticileri, geçen dönemin muhasebesini ve geleceğin tasarımını yapıyor. Geçen bir yıldan ne dersler çıkardıklarını ele alyor, gelecek 1 yılda hangi çalışmaları ortaya koyacaklarını değerlendiriyor. Neleri, nasıl iyi yaptıklarını, neler niçin geliştirmeleri gerektiğini, nerede zayıf nerede güçlü olduklarını etüt ediyor. İyi uygulama örneklerini inceleyip örnekleri her bölgede çoğaltma yöntemleri üzerinde çalışıyor. Programda, kapasite artırmak, becerileri geliştirmek ve kabiliyetleri bileylemek için bir araya geliyor. Toplantı, hem ülkemizin afet yönetimi hafızasını hem de AFAD'ın kurumsal hafızasını da güçlendiriyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "Artık Milletimizden Nerede Bu Devlet İsyanı Gelmiyor"

Toplantının açılışında konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, geçmişte her afette vatandaşların, "Nerede bu devlet? " diye isyan ettiğini, kırıldığını, yalnız kaldığını anımsattı.

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir devrim, bir dönüşüm, bir değişimle birlikte artık 'Nerede bu devlet? ' sözcüğü, milletimiz tarafından artık terennüm edilmemektedir. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği devrimler, AFAD'ın kendi çalışma biçimine de net bir şekilde sirayet etmektedir. Her şeyden ve herkesten önce devlet, bütün kurumlarıyla ve bütün kapasitesiyle orada bulunmaktadır… Bana göre, en büyük kazanımlarımızdan birisi de milletimiz nezdinde afetlerde bir umutsuzluk, bir çaresizlik anlayışını, hep birlikte devletimizin, hükümetimizin, yüksek kabiliyeti ve müdahale gücüyle silmiş olmamızdır. Artık vatandaşımız biliyor ki bir afet olduğu zaman devletim ilk andan itibaren yanımdadır ve her ihtiyacımı karşılayacaktır. " şeklinde konuştu.

Risk Azaltma Planları, Afet Konutları, TAMP ve AFAD Mobil Uygulaması

İçişleri Bakanı, konuşmasında afet yönetimi konusunda yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Soylu, "AFAD Başkanlığı gibi bir kurumu oluşturmak kolay bir iş değildir. AFAD'ın sadece son 2 yılda yatırım programına aldığı afet konutu sayısı, 38 bin 574'dir. Bunlardan 10 bin 135 konut, 18 iş yeri ve 87 ahırı tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik… Tarihimizde ilk kez il afet risk azaltma planlarını yaptık, 2021 yılı sonunu hedefledik, şu ana kadar 80 ilimizin afet risk azaltma planlarımızı tamamladık. Sadece İstanbul'un planı çalışılmaya devam ediyor, inşallah onu da yıl sonuna tamamlamış olacağız… Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ciddi faydaları görüldü. Son 2 yıllık tecrübelerimizde şimdi bu planı yeniden güncellemek üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hemen hemen tamamladılar. Bunun da en son güncel halini kısa bir sürede yayınlamış olacağız… AFAD Mobil uygulamasını çok kısa sürede devreye alacağız. Çalışmanın altyapıları bitti, şu anda birtakım denemelerini yapıyoruz. Bu uygulamanın, çalışan her cep telefonunda olmasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer: "Yapay Zeka ile Hazırladığımız Planlar Birbirini Görecek"

AFAD 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında bir konuşma yapan AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, hazırladıkları yapay zeka kullanımına ve izleme sistemlerine dikkat çekti.

Sezer, konuşmasında, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, çalışmalarını tamamladığımız İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planları (TASİP) ile bütünleşik afet yönetimini bilişim tabanlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu planların birbirini yapay zeka ile görebilmesini karşılaştırıp destekleyebilmesini sağlayan bir dijital yapı kurguluyoruz. İRAP'ların uygulama ve takibini yapmak üzere izleme ve değerlendirme sistemini kurduk. geliştirmeye başladığımız yazılımla Tüm Bakanlıkların İrap'ta belirlenen riskleri anlık olarak takip edip izleyebileceği bir sisteme geçiyoruz. " cümlelerini kaydetti.

Sezer, AFAD'ın Onlarca Farklı Proje ve Uygulamasını Katılımcılarla Paylaştı

AFAD Başkanı Vali Sezer, yaptığı konuşmada AFAD'ın yürüttüğü onlarca proje ve uygulamayı hitap ettiği kitle ile paylaştı. Risk azaltmadan bilişim sistemlerine, gönüllülükten akreditasyona, yeni ekipman kazandırmadan üretilen yeni yazılımlara kadar pek çok çalışmayı aktardı.

AFAD Başkanı, "Olay analiz ve tecrübe paylaşım sistemini oluşturuyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde son dönemde yaşanan afetlerle ilgili çalışma yapmak üzere 5 il müdürümüz ve uzmanlardan oluşan raporlama ekipleri kurduk. Tüm illerin denk becerilere ulaşması için TAMP kapsamında yerel düzey 26 çalışma grubu için kılavuz iller belirledik. Afet sonrası yerel müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla yerel destek ekipleri kurma çalışması başlattık. İlk etapta pilot il olarak Düzce, Çankırı, Kocaeli ve Konya illerinde yerel destek ekiplerinin kurulmasına ve eğitim çalışmalarına başladık. Son afetlerde ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin alımı için çalışıyoruz. Afetlerde görev alabilecek STK ve gönüllü akreditasyon kriterlerini, beslenme, ayni bağış ve depo yönetimi ile psikososyal destek alanlarında belirlemede ciddi yol aldık. " ifadelerini kullandı.

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