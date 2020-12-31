AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi
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AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi

31.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:46
AFAD, 2020'de 33 bin 821 depremi değerlendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimince (AFAD), 2020'de 33 bin 821 depremin değerlendirildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimince (AFAD), 2020'de 33 bin 821 depremin değerlendirildiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "2020 yılı biterken AFAD Deprem Dairesi olarak ülkemiz ve yakın çevresinde bir yıl boyunca 1111 deprem gözlem istasyonuyla 33 bin 821 deprem değerlendirdik." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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