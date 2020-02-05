AFAD: "18 kişi hayatını kaybetti; 29 kişi ise yaralandı"

05.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:09

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında ikinci kez düşen çığda 18 kişi hayatını kayıp ederken 29 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.



"Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştü. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 18 kişi hayatını kaybetti; 29 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edilirken, ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı. Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki kara yoluna, 4 Şubat 2020 17.45'te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 acil sağlık, kara yolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı." - ANKARA

Kaynak: İHA