Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor
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Türkiye, Trabzon, 3. Sayfa

Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve yürürlüğe girmesi beklenen infaz düzenlemesi, Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 700 mahkumu yakından ilgilendiriyor.

09.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:34
Af yasasından yararlanacak hükümlülerin tahliyeleri için hazırlıklar yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve yürürlüğe girmesi beklenen infaz düzenlemesi, Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan yaklaşık 700 mahkumu yakından ilgilendiriyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 90 bin mahkumu ilgilendiren, kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen infaz düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçmesinin ardından gözler teklifin meclisten geçeceği tarihte.

Hangi suçlar kapsam dışında?

Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren ve 70 maddeden oluşan kanun teklifinde toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçları bu kapsamın dışında bırakıldı.

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel salgın' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüsün (COVD-19) yayılmasına yönelik önlemler cezaevlerinde de alınıyor.

Cezaevi personelleri izole edildi

Koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nun önerisiyle tedbirlerini arttıran Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutuklulara yönelik bir takım tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında, Trabzon'daki açık/kapalı ceza infaz kurumlarında görevli personeller tahsis edilen yurtlarda kalmaları sağlanarak üçüncü kişiler ile temasları kesilerek izole edildi. Hükümlü ve tutukluların güvenli bir şekilde muhafazasının ise sağlandığı ve Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında koronavirüs pozitif vakanın tespit edilmediği öğrenildi.

Trabzon'da 700'e yakın tahliye

TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesini içeren değişiklik teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, ceza infaz kurumlarında bulunan yaklaşık 90 bin hükümlünün tahliye olacağı değerlendirilirken, düzenlemenin Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında bulunan 1942 hükümlü ve tutukludan yaklaşık 700 hükümlüyü kapsayacağı ve izinli olarak cezaevlerinden tahliye edilecekleri öngörülüyor. Trabzon'daki açık ceza infaz kurumlarında bulunan 608 hükümlü ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 88 hükümlü olmak üzere yaklaşık 700 hükümlünün infaz değişikliğinden yararlanarak tahliye olması bekleniyor.

Tahliye olacaklara maske ve eldiven

İnfaz düzenlemesinden yararlanacakların tahliye işlemleri, 81 ilde valiliklerin koordinasyonunda kurulan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında alınacak ulaşım ve güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. İl dışına gidecek olan hükümlülerin seyahat izin belgelerinin düzenlenmesi, toplu ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemlerinin sağlanması gibi önlemleri ele alan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, tahliye olacak olan hükümlülerin sağlık kontrollerini yaptıktan sonra şüpheli durumların tespiti halinde karantina ya da gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirleri de uygulayacak. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tahliye edilmesi planlanan her hükümlüye, Adalet Bakanlığı'nın talimatı gereği maske ve eldiven de dağıtılacak.

Trabzon'da 210 mahkum için seyahat izin belgesi

Buna göre, Trabzon'daki ceza infaz kurumlarından tahliye edilmesi ve il dışına gitmesi beklenen yaklaşık 210 hükümlünün seyahat izin belgesinin düzenlenmesi, ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmaların Trabzon Valiliği'nin koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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