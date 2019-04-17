Af Teklifini Görüşmesi Beklenen TBMM Genel Kurul Toplantısı Seçim Tartışmaları Nedeniyle Ertelendi

Nisan ayı başında açılması planlanan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle 9 Nisan'a ardından 16 Nisan tarihine ertelenmişti. İstanbul'daki seçim sonuçlarının henüz neticelenmemiş olması nedeniyle TBMM Genel Kurul toplantısı bir kez daha ertelendi.

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle