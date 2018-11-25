Af Tasarısı Yeniden Gündeme Geldi, Kurtulmuş Tarihi İçin Seçim Sonuna İşaret Etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP'nin gündeme getirdiği af teklifine ilişkin, "Af konusunda Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis'in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum." dedi.

AF KONUSU YENİDEN GÜNDEMDE

Medya yöneticileri ve gazetecilerle bir araya gelen AK Parti'li Kurtulmuş, yerel seçimler, Cumhur İttifakı ve MHP'nin af teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçimlere ilişkin görüşmeler hakkında, "Cumhur İttifakı masada oluşmuş bir süreç değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz temel bazı hususlarda ortak duyarlılık geliştirdi. İttifak, bu irade ve duyarlılığın doğal sonucudur. Milletimizin gönlünde ve zihninde yer etmiştir. Cumhur İttifakı malumunuz her iki siyasi partinin kendi tabanlarını koruyarak yönettiği yasal zemini de olan bir durum. Yerel seçimlerde ise tablo daha farklı. Bu nedenle belki de yerel seçim sürecinde yürüttüğümüz siyaseti 'ittifak' değil 'işbirliği' olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca burada mesele '3 belediye biz aldık, 2 belediye siz aldınız'ın çok ötesindedir" ifadelerini kullandı.

İÇİN AF SEÇİM SONUNU İŞARET ETTİ

Af tartışmasına da değinen Kurtulmuş, tasarının 31 Mart yerel seçimlerinden sonraya kalabileceğine işaret ederek, "Bu süreçte, MHP ile Andımız, emeklilikte yaşa takılanlar, af tasarısı gibi bazı temel konularda farklılıklarımız ortaya çıktı. Sonuçta iki farklı siyasi partiden söz ediyoruz. Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis'in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum." diye konuştu.