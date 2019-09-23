Af tartışmaları ile gündeme gelen 'devlete karşı işlenen suçlar' neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af tartışmaları ile ilgili konuşarak devlete karşı işlenen suçlarda bunun mümkün olabileceğini söyledi. Peki devlete karşı işlenen suçlar neler?
Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan ve "af" olarak adlandırılan denetimli serbestlik konusu henüz tam olarak netleşmiş değil. 4 ayrı paket halinde Meclis'e gelmesi beklenen yargı reformunun ikinci paketinde ceza indirimine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.
Cezai indirim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP arasında geçen yıl yaşanan anlaşmazlık sonrası Erdoğan, affın sadece devlete karşı işlenen suçlarda mümkün olabileceğini söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle