AF Örgütü TBMM'deki Yasa Teklifinden Kaygılı
22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:47
BM Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasını önleme amaçlı yaptırımlarına uyum gerekçesiyle TBMM'de gündemde olan yasa teklifindeki düzenlemeler, sivil toplum kuruluşlarına baskı aracı oluşturabilir.
BM Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasını önleme amaçlı yaptırımlarına uyum gerekçesiyle TBMM'de gündemde olan yasa teklifindeki düzenlemeler, sivil toplum kuruluşlarına baskı aracı oluşturabilir. Uluslararası Af Örgütü'nden Tarık Beyhan, yasa teklifini VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com