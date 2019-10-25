Af Örgütü: Suriyeli mülteciler savaş ortamına zorla gönderildi
İngiltere merkezli insanhakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), yeni hazırladığı raporuyla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyeli'leri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan aylar önce Suriyelileri "zorla" savaşın devam ettiği bölgeye yolladığını belirtti.
Af Örgütü'nün raporunda "Türkiye Suriyeli mültecileri savaş bölgesine geri dönmeye zorlayarak hayatlarını ciddi tehlike altına soktu." diyerek söz konusu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle