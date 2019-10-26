Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki

Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.

26.10.2019 09:14
Af Örgütü'nün 'Suriyeliler zorla gönderiliyor' raporuna Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütünce yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz." dedi.


Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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