Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi

Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi

Avrupa Birliği'nin, insan hakları savunucularını koruma stratejisini inceleyen Uluslararası Af Örgütü, Brüksel'in dünya genelinde ölüm tehdidi altında bulunan aktivistleri koruma konusunda çoğu zaman sessiz kaldığını ve bazı ülkelere yönelik çifte standart uyguladığı eleştirisinde bulundu

25.09.2019 15:15
Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi

Avrupa Birliği'nin, insan hakları savunucularını koruma stratejisini inceleyen Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Brüksel'in dünya genelinde ölüm tehdidi altında bulunan aktivistleri koruma konusunda çoğu zaman sessiz kaldığını ve bazı ülkelere yönelik çifte standart uyguladığı eleştirisinde bulundu.


Araştırma kapsamında birçok diplomat ve insan hakları savunucuları ile görüşen Af Örgütü Brüksel'e daha fazla "diplomatik tutarlılık" çağrısı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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