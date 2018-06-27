Af Örgütü: Myanmarlı Komutanların Arakan Müslümanlarına Yaptıkları İnsanlığa Karşı Suç

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun üst düzey komutanlarının Arakan Müslümanlarına yapılanlar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekten yargılanması gerektiğini söyledi.

Örgüt, Myanmar Ordusu'nun Arakan Müslümanlarına karşı giriştiği operasyonlar sırasında işlenen suçlara dair ayrıntılı kanıtlara sahip olduğunu açıkladı.

Kuruluş, askerlerin köylülere karşı koordine bir tecavüz, işkence ve cinayet kampanyası yürüttüğünü savundu.

Kuruluş ayrıca, bu saldırının hazırlıklarının, en başından beri Ordu'nun olayları tetiklediğini iddia ettiği Arakan Rohinghya Kurtuluş Ordusu'nun saldırılarından önce yapıldığını söyledi.

Myanmar Ordusu, henüz Af Örgütü'nün iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı, ancak Ordu etnik temizlik ve aşırı küç kullanma suçlamalarını daha önce reddetmişti. Myanmar'da neler olmuştu?

Ağustos 2017'da Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu militanları Rakhine eyeletindeki bazı polis noktalarına saldırdı.

Myanmar Ordusu ise bu saldırılara büyük bir operasyonla yanıt verdi ve militanların hedef alındığını savundu. Ancak operasyon onbinlerce kişinin evlerinden olmasına ve bazı köylerin topyekün yok edilmesine neden oldu.

Şu anda 700 bin civarında Arakan Müslümanı Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor. Arakan Müslümanları kimdir? Arakan Müslümanları Myanmar'daki çok sayıda etnik unsurdan biri.

Ancak hükümet Arakan Müslümanlarını Bangladeşli kaçak göçmen olarak kabul ediyor ve vatandaşlık vermiyor.

Myanmar halkı da genel olarak Arakan Müslümanları'ndan pek hoşlanmıyor.

Krizden önce, Myanmar'da çoğu Rakhine eyaletinde olmak üzere bir milyon civarında Arakan Müslümanı yaşıyordu. Af örgütü ne diyor?

Örgütün "Her şeyi yok edeceğiz" başlıklı raporunda "Arakan Müslümanları'nın etnik temizliği Myanmar güvenlik güçlerinin aralarında küçük çocukların da bulunduğu binlerce Arakan Müslümanını yasadışı bir şekilde öldürdüğü sistematik ve acımasız bir operasyonla gerçekleştirildi." deniyor.

Örgüt, Myanmar Ordusunu cinsel şiddet, işkence, insanları zorla yerinden etme ve toplulukları kaçmaya zorlamak için pazarları ve tarım arazilerini yakmakla suçluyor.

Raporda "Bu suçlar, uluslararası hukuka göre insanlğa karşı suç işlenmesi anlamına geliyor" ifadeleri yer alıyor.



Af Örgütü ayrıca, ordunun polis noktalarına saldırıdan önce bu operasyona hazırlandığına dair kanıtları olduğunu savunuyor.

Rapor, Myanmar ve Bangladeş'te yapılan 400'den fazla görüşme, uydu fotoğrafları, adli tıp incelemeleri ve gizli askeri belgelere dayanılarak hazırlandı. Kimler suçlanıyor?

Af Örgütü, 13 üst düzey komutanın en büyük sorumluluğa sahip olduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları gerektiğini söylüyor.



Listede, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve geçen hafta görevden alınan Maung Maung Soe de yer alıyor.

Raporda ayrıca, belirli olaylarda kritik roller oynadığı söylenen daha al düzeydeki komutanlar da bulunuyor.

Myanmar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmadığından, mahkemeyle işbirliği yapmak zorunda değil.

Davayı mahkemeye taşımak için BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin de onayı gerekiyor ve daimi üyelerden Çin bu zamana dek Myanmar hükümetinin krizdeki tavrına destek oldu.

Dolayısıyla, Myanmarlı komutanların yargılanması çok düşük bir ihtimal.