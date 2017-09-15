Af Örgütü: Myanmar Ordusu Sistematik Bir Şekilde Köyleri Yakıyor

İnsan hakları grubu Uluslararası Af Örgütü, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan (Rakhine) eyaletinde 'sistematik bir kampanya' ile köyleri yaktıklarına ilişkin ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı.





Uluslararası Af Örgütü, uydu görüntülerinin Arakan eyaletinde 80'den fazla yerin son üç haftada yakıldığını gösterdiğini söylüyor.



Af Örgütü konuştukları görgü tanıklarının, Myanmar ordusu ve destekçi grupların benzin ya da roketatarlarla köyleri yaktıklarını ve Arakanlıları rasgele vurduklarını söylediklerini aktardı.



Myanmar ordusu ise, 25 Ağustos'taki polis noktalarına saldırı sonrası Arakanlı isyancıları hedef aldıklarını söylüyor ve sivilleri hedef aldıkları suçlamalarını reddediyor.



'Etnik temizlik'



Uluslararası Af Örgütü kanıtlarını yangın algılama verileri, uydu görüntüleri, fotoğraflar ve videolar ile görgü tanıklarıyla röportajlara dayandırıyor.



Af Örgütü'nün Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan, "Bu kanıt inkar edilemez. Myanmar güvenlik güçleri Rohingya (Arakanlılar) insanlarını Myanmar'dan kovmak için kuzeydeki Rakhine (Arakan) eyaletini planlı bir kampanyayla ateşe veriyorlar. Yanlışlık olmasın, bu bir etnik temizlik" dedi.





Af Örgütü güvenlik güçlerinin önce bir köyü çevrelediklerini, insanlar kaçarken onları vurduklarını ve ardından köylerini yaktıklarını söyledi ve bunları "insanlığa karşı suçlar" olarak tanımladı.





Af Örgütü, Arakanlı isyancıların Budistlerin evlerini yaktıklarına dair güvenilir duyumlar aldıklarını ancak bunları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını da açıkladı.



Yaklaşık 400 bin Arakanlı Bangladeş'e kaçtı



Şiddet olaylarının başladığı günden beri yaklaşık 389 bin Arakanlı Bangladeş'e kaçtı.



Myanmar'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar "yasa dışı göçmen" olarak kabul ediliyor ve vatandaşlık haklarından mahrum yaşıyorlardı.



Myanmar, kriz nedeniyle uluslararası toplumun baskısı altında.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Myanmar'ın demokrasisinin karar anıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.



Tillerson, "Şiddet durmalı, zulüm durmalı" dedi.



Birleşmiş Milletler de, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı

'tam bir etnik temizlik örneği yaşandığını'

söylemişti.





BM Güvenlik Konseyi, şiddet olaylarının sona ermesi için ivedilikle adım atılması çağrısında bulunmuştu.