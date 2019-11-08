Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu

08.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:58
Af Örgütü: Irak'taki gösterilerde İran yapımı ölümcül gaz bombası tespit edildi

Uluslararası Af Örgütü, Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.


Af Örgütünün yayımladığı "Irak'ta göstericilerin kafatasını delen ölümcül göz yaşartıcı bombalar" başlıklı raporda yeni analiz sonuçlarına yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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