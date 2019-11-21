Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali
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Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali

Uluslararası Af Örgütü, Facebook ve Google tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı

21.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:49
Af Örgütü: Facebook ve Google'ın kişisel verileri toplaması insan hakkı ihlali

Uluslararası , ve tarafından kullanılan veri toplama modellerinin, insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı.


Af Örgütü, bugün yayınladığı bir raporda, "Kullanıcılara ücretsiz çevrimiçi hizmetler sunup onlar hakkında bilgi toplayıp bunu pazarlamanın, düşünce ve ifade özgürlüğü dahil olmak üzere çok sayıda insan hakkını ihlal ettiğini" savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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