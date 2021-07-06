'Af'ın fragmanı yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Af'ın fragmanı yayınlandı

'Af'ın fragmanı yayınlandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanan film, Türkiye'de ilk kez 7 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanan film, Türkiye'de ilk kez 7 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da sinemaseverlerle buluşacak. Geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

9 yılın ardından İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında dünyaevine girdi
9 yılın ardından İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında dünyaevine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vedat Bilgin Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Af'ın fragmanı yayınlandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 08:40:42. #1.14#

title