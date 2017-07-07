Aeü Tıp Fakültesine Öğrenci Alımı

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, yeni tercih döneminde 62 öğrenci daha alarak yaklaşık 123 öğrenciye eğitim vereceklerini bildirdi.



Karahocagil, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerle birebir ilgilenerek öğrenci odaklı eğitim hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.



Türkiye'de bir çok üniversitenin kullandığı eğitim yazılım sistemini alarak uygulamaya başladıklarını, bu sayede akredite edilmiş bir tıp eğitim programını Kırşehir'de vereceklerini vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:



"Öğrenci sayımız yaklaşık 123 olacak. Öğretim üyesi sayımız geçen sene 60 civarındaydı ve her öğrenciye bir akademisyen düşecek şekildeydi. Akademik kadromuz temel bilimler ağırlıkta, yeni öğretim üyeleri kazandırdık fakültemize. Şu an 80 civarında öğretim üyesi tıp alanında hizmet verecek. 80 öğretim üyesinin yanına destekler yaparak sayıyı 100 öğretim üyesine çıkarmayı planlıyoruz. Yeni öğretim üyelerini klinik alanlarda alacağız. Fakültede sağlık hizmetini iyi sunduğumuz zaman bu eğitime de yansıyacak. Eğitim ile sağlık hizmetini iyileştirmeyi, yükseltmeyi ve ona da bir kalite standardı getirmeyi amaçlıyoruz. Bunları gerçekleştirebilirsek Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin kendisi ile çağdaş olan tıp fakülteleri için de daha ön plana çıkacağını umuyoruz."



Üniversite olarak Ulusal 1. Tıp Öğrenci Sempozyumu yaptıklarını hatırlatan Karahocagil, öğrenci grupları oluşturarak sosyal ve araştırma projeleri oluşturduklarını, öğrencilere sosyal anlamda da destek olduklarını vurguladı.