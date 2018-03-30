Aeü'de "Matematik" Konferansı Düzenlendi

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), matematik öğretmenliği ve bölümü öğrencilerine yönelik "Evrenin Mantıksal Dili Matematik" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Aşık Paşa Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencilerin matematiğe olan bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini, bunun insanların sahip olması gereken bir değer olduğunu söyledi:

"Uzay" olarak ifade edilen kavramın aslında birbiriyle çelişmeyen harekete sahip cisimler topluluğu olduğunu, matematiğin bin bir ilişkiyle yaratılan evrenin gizemini anlamaya yarayan temel enstrüman olarak kabul edildiğini belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Matematik yapabilme sadece insana verilmiş bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı insanın düşünme ve konuşabilme yetisi ile kazandı. Matematiği gerçek anlamda hayatımıza daha çok nasıl transfer edebiliriz ya da bu transferden daha etkin nasıl yararlanabiliriz tartışmasını yapmamız gerekir. Tüm bileşenleriyle matematiği hayatımızdan çıkarmamız durumunda, akılla ilişki kurmayan bir beşeriyet kalacaktır. Maalesef bugün, matematik gerçek manasıyla hayatımızda olmadığından, düşüncede derinlik yakalanamıyor. Magazinsel tartışmalar ve değerlendirmeler tercih edilmektedir."

Konferansa, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Kula, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.