Aeü'de "İç Tetkik Süreci" Toplantısı

Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) kalite yönetim koordinatörlüğü tarafından "iç tetkik süreci" toplantısı yapıldı.



AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite birimlerinin kalite standartlarına uygun olarak iç tetkiklerine başladıklarını ifade etti.



İç tetkik süreci ile raporların ayrıntılı şekilde hazırlanarak, sonraki sürecin bu raporlara göre belirleneceğini aktaran Rektör Karakaya, şunları kaydetti:



"Etkin olmayan bir tetkik kötü sonuçlar doğurabileceği gibi, düzenleyiciler arasında da uyumsuzluklara yol açabilir. Planlama ve etkili bir tetkik yapılmasının ardından, raporlamalar da tamamlanarak, gelecek süreç için belirleyici olacaktır. Kalite sürecimiz her zaman devam edecektir. Kalite bizim için önemli bir mesele. Bu süreç üniversitemizde yeni bir umut oluşturacak."



Üniversite Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise, Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Standardı Belgelendirme Programı, tetkik öncesi yapılacak çalışmalar, iç tetkik detay planı, tetkik de dikkat edilecek hususlar ve tetkik sonrası yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.