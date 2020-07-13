Aether Filmi
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13.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:58
Belgesel izleyicileri doğanın doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsüne yargılardan uzak, özgür bakışlı bir yolculuğa çıkarıyor. Bir yönetmen, bir süre sonra baraj suları altında kalacak olan ata topraklarına 21 günlük saygı ziyaretine gider.
Yönetmen: Rûken Tekeş
Senaryo: Rûken Tekeş
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Aether
Yapımcı Firma: Sarya Films Collective
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İtalya, Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Sarya Films Collective
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com