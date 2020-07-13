Aether Filmi Aether filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aether filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Belgesel izleyicileri doğanın doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsüne yargılardan uzak, özgür bakışlı bir yolculuğa çıkarıyor. Bir yönetmen, bir süre sonra baraj suları altında kalacak olan ata topraklarına 21 günlük saygı ziyaretine gider. Yönetmen: Rûken Tekeş Senaryo: Rûken Tekeş Filmin Türü: Belgesel Orijinal Adı: Aether Yapımcı Firma: Sarya Films Collective Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: İtalya, Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Filmin Süresi: 82 dk. Dağıtıcı Firma: Sarya Films Collective Vizyon Tarihi: 14.08.2020 Aether Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com