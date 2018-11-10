Aesob Personeline Etkili İletişim Eğitimi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) personeline, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan tarafından Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim eğitimi verildi.

Eğitimde, kişisel gelişim, etkili iletişim, halkla ilişkiler, nezaket ve davranış kuralları, esnaf-personel ilişkilerine yönelik eğitim sunumları ve uygulamalı örnekler üzerinden iletişimin önemi anlatıldı.

Göreve geldiği günden bu yana Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kurumsal kimliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları oldukça önemsediğini belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçildiğimden bu yana en önem verdiğim konuların başında eğitim geliyor. 2017 yılının sonundan itibaren gerek Oda Başkanlarımız ve Yönetimlerine gerekse Oda Genel Sekreterlerimize yönelik birçok eğitim toplantıları düzenledik. Bu eğitim çalışmalarımızın devamlılığı için Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Ayhan hocamızla istişarelerde bulunduk ve kendisi de bizlere seve seve yardımcı olacağını ifade etti. Yine, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanımız ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörümüz ile de görüşmelerimiz oldu ve önümüzdeki günlerde farklı eğitim programları düzenlemeye karar verdik. Bildiğiniz üzere, merkez ve ilçelerde çalışan Birlik personelimizin tüm işlemleri esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili ve dolayısıyla personelimizin esnafımızı nasıl karşılayacağı ve nasıl ağırlayacağı bizim için çok önemli. Çünkü esnafımız ile Birliğimiz arasındaki diyalog ne kadar güçlü olursa, esnafımız işlemlerini gerçekleştirdikten sonra buradan ne kadar mutlu ayrılırsa bizler görevimizi o kadar iyi yapmış oluyor ve esnafımıza iyi bir hizmet sunmuş oluyoruz. İnşallah bugün burada alacağımız eğitimle ve önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz farklı programlarla hem bilgilerimizi tazeleyeceğiz hem de iletişim becerilerimizi bir adım öteye taşımış olacağız. Ben şimdiden Dekan Hocamıza çok teşekkür ediyorum ve aklınıza takılan tüm soruları hocamıza sormanızı sizlerden özellikle rica ediyorum." dedi.

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere'nin açılış konuşmaları ardından, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri konulu eğitim sunumunu gerçekleştirdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan ve AESOB Personelinin interaktif bir biçimde gerçekleştirdiği eğitim toplantısında, uygulamalı örnekler üzerinden de etkili iletişimin önemi anlatıldı. Esnaf-personel ilişkileri, etkili iletişim, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler ana temalı eğitim daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. - ANTALYA