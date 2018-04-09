Aesob'dan Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine yönelik "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak - 31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Yılı Olağan Genel Kurullar sonrasında, yeni seçilen ve yeniden seçilerek güven tazeleyen, merkezde 37 ilçelerde 38 olmak üzere toplamda 75 oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik "Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Güçlü Esnaf Güçlü Oda Güçlü Birlik sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda Dere, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren odalarımızın 2018 Yılı Olağan Genel Kurullar maratonu başladı. Bildiğiniz üzere, Ocak ayı itibariyle merkez ve ilçelerde olmak üzere toplamda 48, Şubat ayında 24 ve Mart ayında da 4 odamızın olağan genel kurul toplantılarını kavgasız, gürültüsüz, saygı ve sevgi çerçevesinde esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir şekilde gerçekleştirdik. Tüm odalarımızın genel kurullarını sevk ve idare etmek üzere divan başkanı olarak gerek şahsım gerekse de birlikte çalıştığım başkan arkadaşlarımla beraber sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik. Hep beraber gördük ki, esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Kültürü'nü benimsemiş bir şekilde, kendilerine yakışan bir şekilde sandığa gitti ve yönetimde görmek istediği kişilere yetki vermek amacıyla oyunu kullandı. Yeni yönetime ışık tutacak görüşlerini özgürce dile getirdi. Başkan adaylarımız birbirlerini kucakladı ve Antalya esnafımıza hizmet için söz vererek, bizlere yakışan bir görüntü ortaya koydular" dedi.

1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek AESOB Genel Kurul Toplantısına davet eden Adlıhan Dere, "Birlik ve beraberlik içinde çok yol kat ettik ancak daha yapacak çok işimiz var. ve inanıyorum ki, bu zamana kadar oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz nasıl canla, başla 'esnafa hizmet' prensibiyle çalıştılarsa yeni seçilen oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz de aynı özveriyi göstererek hizmet bayrağını bir adım yukarıya taşıyacaklardır. Ben Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere olarak, bu zamana kadar esnaf ve sanatkarlarımız için, Antalya'mız için emek veren tüm oda başkanlarımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, oda personellerimize bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. 1 Mayıs'ta Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin olağan genel kurulunu Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. İnşallah Antalya esnafına yakışır bir genel kurulu sizlerle birlikte yapacağız. Bu genel kurulda Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına tekrar adayım ve hepinizin desteğini bekliyorum."

Oda başkanları ve yönetimlerine "Protokol" eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı eski protokol uzmanı İhsan Ataöv'ün uygulamalı "Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları" eğitimiyle devam eden toplantıda katılımcılar hem bilgilerini tazeledi hem de uygulamalı "Beden Dili" eğitimiyle keyifli anlar yaşadı. Toplantı sonunda ise, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarlara verdiği eğitimler dolayısıyla protokol uzmanı İhsan Ataöv'e ve misafirperverlikleri dolayısıyla Granada Luxury Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ve mahdumu Ramazan Üçdan'a teşekkür ederek plaket takdim ederken, Granada Luxury Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ve mahdumu Ramazan Üçdan da AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye plaket takdim etti. - ANTALYA