AESOB'da eğitim ve değerlendirme toplantısı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 2019 yılı 1. dönem oda genel sekreterleri eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AESOB Genel Sekreteri Mesut Ergül, esnaf ve sanatkarlar odaları genel sekreterlerine yönelik Denetim Yönergesi, Esbis Uygulamaları, Basılı Evrak Stok Programı, Üst Kuruluş Katılım ve Mesleki Eğitim Payı ve diğer genel konularla ilgili bilgilendirdi.

Ahi Evran-ı Veli Okuma Salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanlığı AESOB Başkanı Ziya Duranay yaptı.

Ziya Duranay yaptığı açılış konuşmasında, "Odalarımızın genel sekreterlerinin bilgilerini devamlı geliştirerek esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etme ve yol gösterme adına çok önemsiyoruz. Bu anlamda sürekli birliğimizle ve odaların kendi aralarında sürekli iletişim halinde olmaları, bilgi alışverişi yaparak büyük fayda sağlayacaktır. Oda genel sekreterlerine büyük iş düşüyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın beklentilerinin ancak sizlerin bilgi birikimi ile çözüme kavuşturacak. Odalar arasında iletişimi koparmamayı, işimizi düzgün yapmaya gayret göstermemizi, ancak bu şekilde hakkıyla görevimizi yerine getirebileceğiz" dedi.

Başkan Duranay, "Adıyaman'ın kalkınmasına yarar sağlayacak olan her projenin, direk esnaf ve sanatkarlarımıza olumlu yansıyacağını, iş gücü, ürünün kalitesi, verimlilik ve istihdamı artıracaktır. Yeni yatırımlar için cazibe alanı haline geleceğini, belediye, üniversite, tarım, sanayi ve esnaf ve sanatkarların işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayarak yeni çalışmalarını güçlendirecektir.

Bu konuda AESOB ve bağlı mesleki odalarımız olarak türlü desteği vermeye hazırız. Sektör olarak bir ürünün üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçleri kapsayan lojistik hizmetleri ile gastronomi alanında bir çalışma düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreterlere Kümelenme Projesi hakkında Çankaya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç bilgilendirmede bulundu.

Adıyaman'ın kalkınmasında çok önemli bir yeri olan kümelenmenin ortak yatırım olduğunu dile getiren Güvenç, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektördeki değer zincirinde yer alan firmaların ve destekleyici kurumların ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşmak için yaptıkları sürdürülebilir örgütlü faaliyetlere kümelenme adını verdiğini, bu konuda ön hazırlık çalışmaları kapsamında Belediye ve Ticaret Sanayi Odası ile görüşüldüğünü ve görüşmelerin çok verimli geçtiğini, badem ve tekstil sektörünün öne çıktığını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA