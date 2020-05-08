AESOB binasında şüpheli paket paniği

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasında şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine arama yapıldı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) binasında şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine arama yapıldı. Aramada herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

AESOB binasına sabah saatlerinde şüpheli paket konulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbarın ardından binaya polis ekipleri sevk edildi. Polis binadaki kişileri tahliye etti ve arama yapıldı. Aramada herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından çalışanlar ve esnaflar içeri alındı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birlik binasına yapılan şüpheli paket ihbarının asılsız çıktığını belirtti. Dere, emniyetin ihbarla ilgili gerekli çalışmayı başlattığını bildirdi. Sabah saatlerinde genel sekreterin de kendisini telefonlara arayarak binada bomba ihbarı yapıldığını, personel ve içeridekilerin dışarı çıkarılıp bir arama yapılacağını söylediğini ifade eden Dere, "Bende gerekli yardımı yapmalarını söyledim. Kısa süre sonra odaya geldim. Burada polisler bombayla ilgili çalışma başlatmışlar. Köpekler de arama yaptı. Özel kalemimle birlikte binanın her yerinde arama yaptılar. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Daha sonra personel içeri alındı. Personelin çevresinde uygunsuz bir paket var mı diye bakması istendi. Bir olumsuzluk olmayınca polis ayrıldı" dedi.

"Bu şekilde anılmamalıydı"

Bu ihbarın asılsız olmasının kendilerine yetmediğini dile getiren Dere, "Kimler ve niçin böyle bir ihbarda bulundular. Bunun da emniyet araştırmasını yapacaktır. Burası 80 bin esnafın bağlı bulunduğu birlik. Türkiye'nin 4'üncü büyük birliği. Bu şekilde anılmaması gerekirdi. Neden böyle bir ihbarda bulunuldu onu da bilemiyorum. Merak ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA