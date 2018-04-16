Aesob Başkanı Dere, Teşekkür Ziyaretinde

Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odası Başkanı Hasan Ülkü ve yönetimi, Korkuteli Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Özbek ve yönetimi ile Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Istık ve yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz aylarda seçimi gerçekleşen, Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odasını, Korkuteli Esnaf Odasını ve Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler odasını ziyaret etti. Dere ziyarette, güven tazeleyen Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Odası Başkanı Hasan Ülkü ve yönetimine, Korkuteli Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Özbek ve yönetimine, Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Kemal Istık ve yönetimine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyaretleri ile ilgili olarak açıklama yapan birlik başkanı Adlıhan Dere, "Korkuteli'nde üç oda başkanımızda bir kez daha seçilerek güven tazelediler. Kendilerine hayırlı olsun demek ve 1 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz seçimlere davet etmek için geldik. Başkanlarımıza hayırlı olsun diyoruz ve 1 Mayıs'ta gerçekleştirecek olduğumuz birlik seçimiz için davet ettik. Bugün tüm Batı İlçeleri başkanlarımızı ziyaret edip, hayırlı olsun diyeceğiz" dedi. - ANTALYA