HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AESOB Başkanı Dere: "Talebimiz karşılık buldu, esnaf hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete...

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu aktararak, esnaf ve...

AESOB Başkanı Dere:
10.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:03

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, pandemi sonrası normalleşme süreci kapsamında esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu aktararak, esnaf ve sanatkarların hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete başladıklarını söyledi.

Covid-19 pandemisi normalleşme süreciyle birlikte mücbir sebeplerle kapalı esnaf ve sanatkarların en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Ülkemizde normalleşme adımları çoktan atılmaya ve hayat normalleşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla mücbir sebeplerle kapalı durumda olan esnaf ve sanatkarlarımızın büyük bir bölümü yeniden faaliyete başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı ardından gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 22.00'den 24.00'e uzatıldığını, 'sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Yine, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. İçişleri Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili genelgelerde yayımlanmaya başladı. Böylece, mücbir sebeplerle kapalı esnaf ve sanatkarlarımızın en kısa sürede iş yerlerini açması ve saat kısıtlaması uygulamasının esnetilmesi yönündeki taleplerimiz karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alınan kararlar esnaf ve sanatkarlarımız için oldukça sevindirici oldu" dedi.

"Turizm sezonu kontrollü bir şekilde başladı"

Dere, normalleşme ile birlikte henüz iş yerlerini açamayan esnaf ve sanatkarların da açılmasını talep ederek, "Halı sahalar, internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ve eğlence merkezlerinin bir bölümü halen kapalı durumda. Kahvehanelerde iskambil, tavla, okey gibi oyunların oynanması yasak durumda, bu yasakların da kalkmasını talep ediyoruz. Antalya'mızda turizm sezonu kontrollü bir şekilde başladı. Ancak, eğlence mekanlarının halen kapalı olması bu alanda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmasına yol açıyor. Turizmin başkenti olan ilimizde mücbir sebeplerle halen kapalı durumda olan eğlenceye yönelik faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da iş yerlerini kontrollü bir şekilde açmalarını talep ediyoruz. Hijyen ve tedbir kurallarına tamamen uyarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması ve esnafımızın tamamen normalleşmesi talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Pandemi sonrası normalleşme süreci boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterim, tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Ekonomi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Semih Özsoy Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: AESOB Başkanı Dere: "Talebimiz karşılık buldu, esnaf hijyen kurallarına özen göstererek faaliyete... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:04:50. #1.15#
title