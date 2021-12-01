AESOB Başkanı Dere: "Ekonomiye değer katan ehil iş gücüne ihtiyaç var"

ANTALYA (İHA) - Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde MESEM Tanıtım ve Yaygınlaştırma toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, mesleki eğitime değer verdiklerini belirterek "Sanayi ve üretimin gelişmesinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücüne ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Tanıtım ve Yaygınlaştırma toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürleri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Sema Güler Türedi, Oda Başkanları, 5 Merkez İlçe Mahalle Muhtarları ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinin katılımıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirildi.

"Herkesin okumasını tavsiye ediyoruz"

Mesleki Eğitim Merkezleri hakkında detaylı bilgi aktaran Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er; meslek edindirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan Mesleki Eğitim Merkezlerinin öğrencilerine, bir yandan mesleğini öğrenirken bir yandan da aktif olarak çalışıp çalıştığının karşılığını en az asgari ücretin yüzde 30'u olmak üzere ücret alabilme imkanı sağladığına değindi. Ayrıca öğrenciler 4. Yıllık eğitimin sonunda hem Ustalık Belgesi hem de fark derslerini almak şartıyla Lise Diploması aldığı bu merkezlerde istihdam garantili eğitim alırken, bu eğitim sonucunda alacağınız belgelerin uluslararası nitelik taşıdığını belirtti. Üstelik bu eğitimin haftada sadece 1 gün okul 4 gün ise iş yerine giderek gerçekleştirildiğini aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Ülkemizin gelişmesi eğitim ve üretimle olacaktır. Siz esnaf kardeşlerimizin de daha çok üretim yapabilmesi aradığı o vasıflı elemana ulaşabilmesi için mücadele ediyoruz. Bundan kısa bir süre önce Ticaret İl Müdürümüz Sayın Halil Özşahan ile bir protokol imzaladık. Amacımız şehrimizde ticaret ile eğitimin birlikteliğini ve gücünü arttırmak ayrıca mesleki eğitimin güzelliğini ve gerekliliğini anlatabilmektir. Herkesin okumasını tavsiye ediyoruz. Böyle bir fırsatı görünce bizim bile tekrar okuma isteğimiz geldi" diye konuştu.

"Meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere "Mesleki eğitimin bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde ne kadar önemli bir paya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya ölçeğine bakıldığında mesleki eğitime önem veren devletlerin ekonomik gelişmişlik anlamında hep önlerde olduğunu görebilmekteyiz. Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitimde, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Sanayi ve üretimin gelişmesinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücüne ihtiyaç bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Hayırlı olmasını diliyorum"

Mesleki Eğitimin önemine vurgu yapan Dere, "Ahilik anlayışına uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bu model konusunda Milli Eğitim Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesleki ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan toplantının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA