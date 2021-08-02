AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı
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AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı

AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Antalya Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Antalya Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, bakanlar, milletvekilleri, ali ve Büyükşehir Belediye Başkanının bulunduğu 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında zarar gören tüm esnaf ve vatandaşların her türlü zararının karşılanacağını ve faizsiz KOSGEB kredisi verileceğini; kredi, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini belirterek ayrıca Tarım Kredi ve Tarım Ziraat borçlarının erteleneceğine; evlerin inşaatının bir ay içerisinde başlanacağına ve acil ihtiyaçların karşılanması için ödenek gönderildiğine dair açıklamalarda bulundu.

"Çok büyük bir orman yangını felaketi ile mücadele eden Antalya'mızın bu zor günlerinde vatandaşımıza destek olmak, yangından etkilenen esnaflarımızın yanında olmak ve ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek adına elimizden gelen her türlü desteği esirgemeyeceğiz. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına esnafımızın daima yanında olacağız" diyerek Manavgat'a destek çağrısında bulunan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat'taki Oda ve Kooperatif Başkanları ile birlikte Manavgat ve çevresinde çıkan yangınlar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Yangından etkilenen esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve esnafın zararını yerinde gözlemleyen Başkan Adlıhan Dere, ziyaret esnasında ilgili bürokratlarla, Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Defterdar Yusuf Atılğan ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Görüşmelerinde "İş yerlerinde yanan fiş ve faturalarla ilgili hasar tespitlerinin bir an evvel yapılıp vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını ve Yangın Hasar Tespit Komisyonu'nda odalarımızdan da temsilci bulunacağını" ifade etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TESK'in başlatmış olduğu Ağaçlandırma Kampanyası'na Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak katılım sağlayacaklarını belirterek tüm esnaf ve sanatkarların bu kampanyaya destek olması gerektiğini iletti. "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin. Allah'ım bir daha böyle kara günler yaşatmasın." diye vurgulayan Adlıhan Dere, konuşmasının sonunda, "Bu yangında yaşamını yitiren tüm görevlilerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangının bir an evvel sona ermesini temenni eder, yangınla mücadelede emeği geçen tüm görevlilerimize kolaylıklar dilerim" dedi. - ANTALYA

AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı
AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı
AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı
AESOB Başkanı Dere'den Manavgat'a destek çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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