AESOB Başkanı Dere'den Başkan Böcek'e teşekkür
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AESOB Başkanı Dere'den Başkan Böcek'e teşekkür

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

AESOB Başkanı Dere'den Başkan Böcek'e teşekkür
27.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:52

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birlik yönetimi, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. AESOB Başkanı Dere, " Başkan Böcek'e pandemi sürecinde her konuda esnafın yanında yer aldığı ve destek verdiği için teşekkür etti. Başkan Böcek de, "Bu süreçte esnafımızın zor günlerinde yanında olmak bizim görevimizdi" dedi.

Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlik yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmenin gündemini pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorluklar ve büyükşehir belediyesinin esnafa yönelik destekleri oluştururken, AESOB Başkanı Adlıhan Dere Antalya'daki 82 bin esnaf adına Başkan Böcek'e teşekkür etti.

"Her konuda destek oldunuz"

Pandemi sürecinde Başkan Böcek'in her konuda kendilerine destek olduğunu söyleyen Dere, "Meclis kararıyla büyükşehirin kiracısı olan ve faaliyetleri durdurulan esnaflardan kapalı oldukları süre boyunca kiralarının alınmaması, yıllık ilan-reklam vergileri ile yıllık çevre ve temizlik vergilerinin alınmaması esnafımızı bir nebze de olsa rahatlattı" dedi.

"Büyük başarı elde ettiniz"

Dere, bu süreçte büyükşehir belediyesinin otobüsçü esnafına da ayakta kalabilmesi için yakıt desteği sağladığını hatırlatarak, "Antalya'mızın 19 ilçesinde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdiniz. Yine iş yeri sahipleri kapalı olan esnafımıza gıda yardımı sağladınız. Tüm toplu taşıma araçlarını dezenfekte yaptınız maske dağıttınız. Siz içimizden birisiniz. Siz bizim odalarımızda, kooperatiflerimizde görev yapan birisiniz. Esnaflığın içerisinden geliyorsunuz. Daha geçen gün Korkuteli'nde gördüm başınızda kasketle biçerdöver üzerinde ekin biçiyordunuz. Bakıyoruz, izliyoruz gerçekten büyük bir başarı elde ettiniz."

"Ayrımız gayrımız yok"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Bizim ayrımız gayrımız yok. Biz hep birlikteyiz. Biz birlikte yaparız sloganımızla başladığımızda kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu süreçte esnafımızın zor günlerinde yanında olmak bizim görevimizdi" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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