AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'ı ziyaret etti
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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'ı ziyaret etti

12.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:00
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'ı ziyaret etti

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı ziyaret etti.

Dere, ziyarette, Kaş'a yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini belirtti. Ulutaş'ın ilçede güzel hizmetlere imza attığını vurgulayan Dere, Kaş için iyi bir şans olduğunu ifade etti.

Dere, Ulutaş'ın ilçede yaşanabilecek sorunlara çözeceğine yürekten inandığını kaydetti.

Ulutaş da Dere'nin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi.

Belediye olarak vatandaşın ve esnafın beklentilerini, taleplerini karşılama gayreti içinde olduklarını anlatan Ulutaş, memnuniyet esaslı çalıştıklarını bildirdi.

Ziyarette, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Kaş Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Mustafa Demirtepe, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ramazan Çetin ile Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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