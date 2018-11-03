Aesob Başkanı Adlıhan Dere Açıklaması

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, mecliste görüşülmeye başlanan kanun teklifinde yer alan "kara paket" ve "kapalı dolap" uygulamalarına ilişkin olarak, ülke çapında sayıları 200 bini aşan sigara satan bayilerin, kanun teklifinin geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, 31 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun Teklifinin" Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını hatırlattı. Dere, esnaf ve sanatkarların konuyla ilgili endişeli olduklarını vurguladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sigaraların kapalı dolapta satılmasını öngören tasarıya esnafların tepki gösterdiklerini belirterek, "Esnaflarımız içinde bulunduğumuz dalgalı ekonomik koşullarda güçlükle ayakta durmaya çalışıyorlar. Mecliste görüşülen kara kutu ve kapalı dolap uygulamalarına ise, satışlarının azalacağı endişesiyle tepki gösteriyor. Bu uygulamalar, hem satışların azalmasına neden olabilir hem de esnafımıza ekstra bir gider kalemi oluşturabilir. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda esnafımız bu ekonomik külfetin altından kalkamayabilir. Dolayısıyla konunun yeniden gözden geçirilmesi ve mümkünse teklifin geri çekilmesinin esnaf ve sanatkarlarımız adına daha doğru olacağına inanıyoruz." dedi.

"Esnaflarımızın Faydası Gözetilmeli"

Teklifte yer alan "kara paket" ve "kapalı dolap" uygulamalarının, ekonomik zorluklar ile mücadele etmeye çalışan ve her koşulda kepenklerini açık tutmaya çalışan esnafları daha da zora sokacağını belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, "Enflasyon ve artan maliyetlerle başa çıkmaya çalışan esnaflarımız zaten büyük bir mücadele içinde. Ancak her şeye rağmen, esnaf ve sanatkarlarımız kepenklerini açık tutmaya çalışıyor. Bu tarz uygulamalar ise, esnafımızın satışlarını maalesef azaltıyor. Kaçak sigara ticaretini artırmadan, sigara tüketimini de gerçek anlamda azaltacak yeni uygulamaların gündeme alınması ve verilen tüm kararlarda esnaf temsilcilerinin görüşlerinin alınması, esnaflarımızın faydasının gözetilmesi çok büyük önem arz ediyor." dedi. - ANTALYA