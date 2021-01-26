Aeroflot'un yolcu sayısı 2020'de yüzde 50,3 azaldı
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Aeroflot'un yolcu sayısı 2020'de yüzde 50,3 azaldı

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:01
Aeroflot'un yolcu sayısı 2020'de yüzde 50,3 azaldı

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un taşıdığı yolcu sayısı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 50,3 azalarak 30,2 milyona düştü.

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un taşıdığı yolcu sayısı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 50,3 azalarak 30,2 milyona düştü.

Aeroflot'tan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de taşınan yolcu sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,1 gerileyerek 2,3 milyon kişiye gerilediği kaydedildi.

Şirketin taşıdığı yolcu sayısının 2020'de ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 50,3 azalarak 30,2 milyon kişiye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, bu düşüşün ana nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan uçuşlar olduğu hatırlatıldı.

Rusya ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeler arasında uçuşların 2020'nin ikinci yarısında tekrar başladığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu rotaların açılmasına rağmen uluslararası uçuşların kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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