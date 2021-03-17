Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek
17.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:18
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın Manisa'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın Manisa'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona 8-10 Nisan tarihlerinde, Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde organizasyon, seyircisiz gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er