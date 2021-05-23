Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası
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Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası

Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nın finallerinde milli sporcular, iki beşincilik elde etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nın finallerinde milli sporcular, iki beşincilik elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-17 yaş grubunda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporcular, 4 kategoride yarıştı.

Belinay Yetişen, Şimal Seyman ve Okay Arsan üçlüsü, "trio" kategorisinde 19.050 puanla beşinci oldu.

Şimal Seyman-Okay Arsan, çiftler finalinde de 19.300 puanla beşincilik elde ederken, Ekin Zeren Fırat-İsmail Yağız Altıparmak ikilisi 18.750 puanla yedinci sırada yer aldı.

Bireysel kadınlar finalinde Şimal Seyman, aldığı 19.800 puanla altıncılık elde etti. Rus Varvara Zybina'nın altın madalya kazandığı kategoride, gümüş madalya Macar Ilona Goergenyi, bronz madalya ise Bulgar Borislava Ivanova'nın oldu.

Bireysel erkekler finalinde milli sporcu Okay Arsan, 19.500 puanla sekizinci sırada yer aldı. Bu kategoride altın ve gümüş madalyayı Rus cimnastikçiler Danila Kudinova ve Kirill Klimov kazanırken, bronz madalyayı ise Rumen Leonard Manta elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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