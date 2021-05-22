Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 final hakkı kazandı
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Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 final hakkı kazandı

Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 final hakkı kazandı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 final hakkı elde etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-17 yaş grubunda gerçekleştirilen organizasyonda eleme müsabakaları tamamlandı.

Bireyselde milli sporculardan kızlarda Şimal Seyman 19.300 puanla, erkeklerde Okay Arsan 20.200 puanla finale kalırken, kızlarda Ekin Zeren Fırat 19.250, erkeklerde Can Sarı ise 19.450 puanla yedek finalist oldu.

Çiftlerde milli sporcular, takım olarak iki final hakkı elde etti. Şimal Seyman ve Okay Arsan 19.500, Ekin Zeren Fırat ve İsmail Yağız Altıparmak ise 19.175 puanla finale çıkmaya hak kazandı.

Ayrıca 'trio' kategorisinde yarışan Şimal Seyman, Belinay Yetişen ve Okay Arsan üçlüsü, 19.250 puan alarak finale kaldı.

Şampiyona, yarın yapılacak finallerle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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