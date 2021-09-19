Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular madalya alamadı - Haberler Spor
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Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular madalya alamadı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular madalya alamadı

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular yarıştıkları yedi finalde madalya elde edemedi.

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular yarıştıkları yedi finalde madalya elde edemedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro kentinde gerçekleşen şampiyonanın final yarışmaları yapıldı.

Büyükler kategorisinde Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül, çiftlerde aldıkları 21.200 puanla 5. oldu.

Tek kadınlar finalinde yer alan Nil Deniz Bal 20.500 puanla, grup finalinde yarışan Nazlı Özgör, Nihatcan Gül, Erkut Ergin, Mehmet Utku Çırak ve Ahmet Çoruh ise 20.416 puanla 7. sırayı aldı.

Gençler kategorisi trio finalinde yarışan Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, 19.400 puanla şampiyonayı 4. tamamladı.

Şimal Seyman, tek kadınlar finalinde ise 20.100 puanla 6'ncı, çiftler finalinde de partneri Okay Arsan'la aldığı 19.600 puanla 7. oldu.

Çiftler elemesinde yedek finalist olup Macar çiftin çekilmesi üzerine finallerde yarışan Ekin Zeren Fırat ve İsmail Altıparmak ikilisi ise 19.400 puanla yarışmayı 8. olarak bitirdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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