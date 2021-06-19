Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, 2023 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Avrupa Cimnastik Birliği, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılacağını açıkladı. Konu ile ilgili Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Daha önce Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Antalya'da aynı yıl Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası da düzenlenecek. Avrupa Cimnastik Birliği; 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Daha önce 19-23 Nisan 2023 tarihlerinde Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklanan Antalya'da aynı yıl cimnastiğin iki büyük organizasyonu düzenlenecek ve cimnastiğin kalbi Türkiye'de atacak2 ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı